Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Polizei kontrolliert Mann mit Messer und Maske

Enzkreis (ots)

Möglicherweise eine Straftat verhindert haben Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen in Remchingen-Wilferdingen.

Gegen 2:15 Uhr fiel einer Polizeistreife bei einer Tankstelle ein 31-jähriger Mann auf, der offensichtlich versuchte, sich vor den Beamten zu verstecken. Als die Polizisten den 31-Jährigen kontrollierten, fanden sie bei ihm ein 25 Zentimeter langes Messer. Dieses hatte er in seinem Ärmel versteckt. Auf dem Kopf trug der Mann eine Mütze, in welche Schlitze für Augen und Mund hineingeschnitten waren. Auf der Polizeiwache wurde der Mann durchsucht. Das Messer und die Mütze behielten die Beamten ein. Eine Erklärung, was er mit diesen Gegenständen vorhatte, blieb der 31-Jährige schuldig.

