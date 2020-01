Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - technischer Defekt an Heizung löst Brand aus

Ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage hat am Montag in einem Wohnhaus in Wurmberg einen Brand verursacht. Personen wurden nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr in der Schmiedestraße zu einem Gebäudebrand alarmiert. Nachdem der Brand eines Anbaus des Wohnhauses schnell gelöscht werden konnte, musste die Feuerwehr aufgrund von Glutnestern und Restwärme in den Decken ein zweites Mal Löscharbeiten vornehmen. Nach derzeitigen Ermittlungen lag die Ursache für den Brand an einem Defekt an der Heizungsanlage. Das Haus blieb bewohnbar. Die Feuerwehr aus Wurmberg war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

