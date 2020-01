Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Autos

Enzkreis (ots)

Auf gleich neun Autos hatte es ein Dieb am Wochenende in Remchingen-Wilferdingen abgesehen. Der Täter war offensichtlich zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Montag, 14:30 Uhr, in verschiedenen Wohngebieten unterwegs. Dabei suchte er sich offensichtlich gezielt unverschlossene Fahrzeuge aus. Aus den Autos wurden teilweise Bargeld und verschiedene Dokumente gestohlen.

Nach ersten Ermittlungen durchsuchte der Langfinger in der Hans-Thoma-Straße einen Opel, im Ahornweg einen Seat und einen VW, sowie in der Jahnstraße einen Mitsubishi. In der Königsbacher Straße machte der Unbekannte sich an einem weiteren VW und in der Wiesenstraße an einem Audi zu schaffen. In der Straße "Niemandsberg" wurden sowohl ein Seat, als auch ein Nissan geöffnet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter 07082 79120 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

