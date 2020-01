Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zigarettenautomat aufgesprengt

Pforzheim (ots)

Offensichtlich aufgesprengt wurde am Sonntag durch unbekannte Personen ein Zigarettenautomat in Pforzheim.

In den letzten Tagen machten sich die Täter in der Heilbronner Straße Ecke Esslinger Straße an dem Automaten zu schaffen und öffneten ihn gewaltsam. Dabei erbeuteten sie vermutlich Bargeld sowie Zigaretten. Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Zigarettenautomat wurde durch die Tat stark beschädigt.

Zeugen, welche die Geschehnisse beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 zu melden.

