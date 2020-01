Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Suchaktion an der Enz nach hilfloser Person

Enzkreis (ots)

Eine Suchaktion von Polizei und Rettungskräften an der Enz ist am Dienstagmorgen in Mühlacker-Dürrmenz ergebnislos verlaufen.

Um kurz nach 9:00 Uhr sahen zwei Schülerinnen eine dunkel gekleidete Person, die sich am Enzufer in der Nähe der Schulstraße aufhielt.

Als die Schülerinnen kurz darauf ein platschendes Geräusch hörten, gingen sie davon aus, dass die unbekannte Person ins Wasser gefallen sein könnte. Im Anschluss verständigten die beiden Mädchen sofort die Polizei. Diese leitete umgehend Suchmaßnahmen ein.

Hierbei waren neben mehreren Einsatzkräften der Polizei und Rettungsdienst auch ein Polizeihubschrauber, Taucher der DLRG sowie die Feuerwehr mit Booten im Einsatz. Die gesuchte Person wurde nicht gefunden. Eine Vermisstenanzeige liegt der Polizei nicht vor.

