POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Sofa geriet auf Balkon in Brand - hoher Sachschaden

Waldachtal (ots)

Ein in Brand geratenes Sofa auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Waldachtal-Hörschweiler hinterließ am Montag, gegen 22.15 Uhr, einen hohen Sachschaden in Höhe von rund 50000 Euro. Die Bewohner konnten das Haus verlassen und wurden durch den Rettungsdienst betreut.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren der 40-jährige Wohnungsnehmer und seine 33-jährige Ehefrau zum Rauchen auf dem Balkon gewesen, als geraume Zeit später das Feuer ausbrach. Möglicherweise entstand dieses aufgrund einer nicht vollständig gelöschten Zigarette, welche aus noch unbekannter Ursache aus dem Aschenbecher auf das Möbelstück gelangt war. Ein weiterer Hausbewohner bemerkte den Brand, als er sich seinerseits zum Rauchen auf den darüber liegenden Balkon begeben hatte. Der Brand bereitete sich laut der Feuerwehr Waldachtal auch ins Innere der Wohnung aus. Weiterhin wurde auch die Gebäudehülle im Bereich des Balkons beschädigte, sowie Fenster und Rollläden. Glücklicherweise konnten die acht Bewohner das Mehrfamilienhaus verlassen. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut und sind im Anschluss anderweitig untergekommen. Eine Person wurde laut Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50000 Euro.

