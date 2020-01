Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 16-jähriger flüchtet mit Pkw vor Polizeikontrolle

Pforzheim (ots)

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher setzte sich den Pkw Hyundai seiner Mutter und fuhr gegen 01:00 Uhr ohne Fahrerlaubnis damit in der Pforzheimer Südstadt umher. Mit bis zu 100 km/h in der 30 Zone prallte er nach kurzer Verfolgung durch einen Streifenwagen gegen einen Stromverteilerkasten sowie einen Holzzaun.

Aufmerksame Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim wollten am frühen Dienstagmorgen, einen Pkw in der Hercyniastraße kontrollieren, da der Fahrer beim Abbiegen der Fahrtrichtungsanzeiger nicht gesetzt hatte. Nachdem die Anhalteaufforderung "Stop Polizei" und das Blaulicht eingeschaltet worden war, gab der Fahrer der Hyundai Gas und beschleunigte in kürzester Zeit sein Fahrzeug. Nach kurzer Fahrt erreichte der Flüchtige bereits eine Geschwindigkeit von rund 100 km/h. Bei seiner Flucht überfuhr der 16-jährige zwei Einmündungen ohne jeweils seine Geschwindigkeit merklich zu verringern. Nach rund 800 m Fahrtstrecke auf der Hercyniastraße musste der junge Fahrer aufgrund einer beginnenden Baustelle eine Vollbremsung machen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stromverteilerkasten und einen Holzzaun. Die Mutter kam vor Ort und nahm sich ihrem Sohn an. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Jugendlichen, der das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen hatte, erwartet nun ein Strafverfahren, in welchem er sich unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Der Sachschaden am Pkw beträgt rund 8000 Euro.

