Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Feuer in Sterne Restaurant - Menschen in Sicherheit gebracht

Baiersbronn (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen brach ein Feuer in den frühen Morgenstunden um kurz nach drei Uhr in der Gaststätte Traube Tonbach aus. Über 60 Übernachtungsgäste mussten vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist lediglich der Bereich des Restaurants betroffen.

Ein Übergreifen auf die Hotelunterkunft konnte verhindert werden. Die freiwillige Feuerwehr Baiersbronn sowie benachbarte Feuerwehren sind mit über 100 Einsatzkräften und Rettungsdienste mit über 30 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei hat den Einsatzbereich abgesperrt und die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Über die Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim wird ab 10.30 Uhr erreichbar sein.

