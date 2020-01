Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Rauchentwicklung in Goldschmiedebetrieb

Pforzheim (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung in einem Goldschmiedebetrieb in der Kaiser-Friedrich-Straße gerufen. Die Ursache befand sich im Bereich der Galvanik der Firma und konnte noch durch den Betreiber behoben werden. Zur Abklärung ging die Feuerwehr mit Atemschutz vor. Der 63jährige Betreiber wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und die Räumlichkeiten wurden von der Feuerwehr gelüftet. Vom hinzugerufenen Umweltamt mussten keine Sofortmaßnahmen eingeleitet werden. Unter der Leitung von Kommandant Fischer waren 25 Angehörige der Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 14 Angehörige des Rettungsdienstes mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Kaiser-Friedrich-Straße gesperrt werden.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell