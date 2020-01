Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Unbeaufsichtigter Adventskranz brennt ab

Calw (ots)

Wie gefährlich es werden kann, wenn man brennende Kerzen unbeaufsichtigt lässt, hat am Donnerstagmorgen ein Ereignis in Altensteig vor Augen geführt.

Eine 49-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Dreiweilerstraße hatte gegen 10:00 Uhr im Treppenhaus des Anwesens einen Adventskranz angezündet und diesen dann unbeaufsichtigt gelassen. In der Folge fing der Adventskranz Feuer, wodurch das Treppenhaus verraucht wurde. Einem Nachbarn gelang es durch beherztes Einschreiten, das Feuer zu löschen. Dabei zog er sich eine leichte Verletzung an der Hand zu.

