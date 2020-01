Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Nicht angepasste Geschwindigkeit: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Freudenstadt (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass sich am Donnerstag in Horb am Neckar ein Verkehrsunfall ereignet hat, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer war mit seinem Pkw gegen 12:30 Uhr im Bereich Obere Halde aus Richtung Tierheim kommend auf dem Gemeindeverbindungsweg in Fahrtrichtung Talheim unterwegs. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte der 21-Jährige seine Geschwindigkeit nicht der nassen und schlüpfrigen Fahrbahn angepasst. Im weiteren Verlauf gelangte er in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Sowohl dessen Insasse, eine 60-jährige Frau, als auch der 21-Jährige selbst wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt über 20.000 Euro.

