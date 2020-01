Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Feuer wegen vergessener Herdplatte

Pforzheim (ots)

Starke Rauchentwicklung und eine unbewohnbare Wohnung sind das Ergebnis eines Brandes, der sich am Donnerstag gegen 14:00 Uhr in Pforzheim ereignet hat.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte die 58-jährige Inhaberin einer Wohnung in der Schulze-Delitzsch-Straße vergessen, ihren Herd auszuschalten. In der Folge fingen mehrere Gegenstände aus Kunststoff, die auf dem Herd standen, an zu brennen. Der alarmierten Feuerwehr gelang es, den Brand rasch zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die Wohnung derzeit nicht mehr bewohnbar. Die 58-Jährige, die sich bei Ausbruch des Feuers nicht in ihrer Wohnung befunden hatte, kommt nun vorübergehend bei Bekannten unter.

