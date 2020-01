Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Brennende Mülltonne

Enzkreis (ots)

Glimmende Asche hat vermutlich zu einem Feuer geführt, bei dem am Donnerstag in Niefern-Öschelbronn eine Mülltonne stark beschädigt wurde.

Kurz nach 15:00 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zum Markplatz in Öschelbronn gerufen worden, da dort direkt neben einem Gebäude eine Mülltonne brennen sollte. Nach ihrem Eintreffen zogen die Einsatzkräfte die Mülltonne von dem Anwesen weg und löschten das Feuer. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr kamen weder Menschen, noch das angrenzende Gebäude zu Schaden. Das Feuer war vermutlich durch glimmende Asche entstanden, die sich in dem Abfallbehältnis befand. Anscheinend hatte hier auch nicht ausgereicht, dass die Asche mehrere Tage abgekühlt hatte, bevor sie in der Mülltonne entsorgt wurde.

