Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Vorfahrt missachtet, zwei Personen leicht verletzt

Freudenstadt (ots)

Leicht verletzt wurden am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Freudenstadt die beiden beteiligten Fahrzeugführerinnen. Eine 77 Jahre alte Mazda-Lenkerin befuhr gegen 08.20 Uhr die übergeordnete Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Wildbader Straße. An der Kreuzung mit der Karl-von-Jahn-Straße missachtete eine 60-jährige BMW-Fahrerin die Vorfahrt des Mazda, weshalb es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Fahrerin des Mazda wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die unfallbeschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Frank Otruba, Pressestelle

