POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt-Feldrennach - Unbekannte brechen Transporter auf

Straubenhardt (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Dienstagmittag auf Donnerstagfrüh in der Benzstraße die Scheibe eines Opel Movano ein und verursachten Sachschaden. Der Transporter war an der Halle zu einem Rohbau abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet. In der Folge versuchten die Täter erfolglos eine Metalltür zum Werkzeuglager des Rohbaus aufzubrechen.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg, Tel.: 07082 79120, zu melden.

