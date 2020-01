Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Freudenstadt (ots)

Unter Drogeneinfluss war in den frühen Morgenstunden gegen 01.10 Uhr am Freitag ein 22-jähriger Citroen-Fahrer in der Stuttgarter Straße unterwegs. Beamte des Polizeireviers Freudenstadt kontrollierten den Mann und stellten eine deutliche Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten Kleinstmengen Cannabis im Fahrzeug sicherstellen.

Der Mann räumte ein, etwa zwei Stunden vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Der 22-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurde untersagt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

