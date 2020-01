Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim -Fahrzeug ausgeschlachtet, hoher Sachschaden

Pforzheim (ots)

Fachmännisch und gezielt sind von Mittwoch auf Donnerstag unbekannte Täter vorgegangen, die es auf hochwertige Tuningteile eines AMG-Mercedes abgesehen haben. Das G-Klasse-Modell war am Mittwochnachmittag in einem Hof in der Bohrainstraße abgestellt worden. Am nächsten Tag musste der Fahrzeugbesitzer feststellen, dass nicht nur das Lenkrad, das Navigations- und Entertainmentsystem, sondern auch die hochwertigen Frontscheinwerfer und der Unterbodenschutz ausgebaut wurden. Der Gesamtschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. In den Pkw dürften die Täter durch die eingeschlagene Fahrertür gelangt sein. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

