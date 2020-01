Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF)Pforzheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte sind zwischen Montag, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 13.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße eingebrochen. Die Täter gelangten in die Räume, indem sie die Terrassentür im Erdgeschoss aufhebelten. Im Innern wurden sämtliche Räume durchwühlt und durchsucht. Derzeit steht noch nicht fest, ob die Diebe etwas mitgenommen haben. Der Sachschaden am Haus beträgt 5000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231/186-3311, in Verbindung zu setzen.

