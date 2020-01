Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Leichte Verletzungen nach Glätteunfall

Enzkreis (ots)

Aufgrund einer glatten Fahrbahn geriet am Donnerstagmorgen, gegen 00:00 Uhr, eine Opelfahrerin auf der Seehausstraße, ins Schleudern.

Die 27-Jährige verlor auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Fahrbahn, geriet durch einen Erdwall ins Schleudern und kam auf dem Fahrzeugdach auf der Seehausstraße zum Liegen. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.

