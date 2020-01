Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Mit nur drei Reifen und alkoholisiert im Straßenverkehr angetroffen

Enzkreis (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Neuenbürg kontrollierten am Dienstagmittag eine 67-jähre Autofahrerin, welche ihren Pkw halbwegs auf einer Sperrfläche in der Bahnhofstraße geparkt hatte. Beim Eintreffen der Beamten schlief die alkoholisierte Frau in ihrem Wagen. Mit über zwei Promille war sie zuvor unterwegs gewesen, hatte bei ihrer Fahrt den rechten Vorderreifen verloren und war letztlich nur noch mit drei Reifen und auf einer Felge unterwegs.

Ein aufmerksamer Bürger sprach die taumelnde und betrunken wirkende Frau zunächst an und teilte ihr mit, dass er Hilfe holen werde. Sodann verständigte der Zeuge gegen 14:00 Uhr die Polizei. Seinen Beobachtungen nach hatte die Frau zunächst einen Bordstein touchiert und dann unsachgemäß "geparkt". Als die Polizeibeamten kurze Zeit später eintrafen, befanden sich neben der schlafenden Frau nur noch deren Einkäufe im Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie im Fahrzeug allein unterwegs. Der verlorene Reifen wurde in unmittelbarer Umgebung sichergestellt. Weitere Fremdschäden konnten bislang nicht festgestellt werden.

Aufgrund ihrer Alkoholisierung wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell