Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) - Pforzheim - Fußgänger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Pforzheim (ots)

Überfallen wurde am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr in der Kronprinzenstraße ein 28-Jähriger Mann, welcher in der Nordstadt unterwegs war. Vier unbekannte Männer sprachen den Fußgänger zunächst an und fragten nach einer Zigarette. In der Folge soll der 28-Jährige von einem der Täter geschlagen und von einem weiteren mit einem Messer bedroht worden sein, während ein weiterer Täter die Jacke des Fußgängers durchsucht haben soll.

Die vier Täter konnten nach bisherigen Erkenntnissen zwei Mobiltelefone sowie eine Geldbörse mit Bargeld rauben. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Innenstadt. Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca. 180 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, sportliche Statur, südländisches Erscheinungsbild, Vollbart, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Wollmütze und Jeans.

Täter 2: ca. 190 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, sportliche Statur, trug eine Wollmütze und eine Collegejacke.

Täter 3: ca. 190 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Täter 4: eine Beschreibung liegt nicht vor.

Die Unbekannten sprachen deutsch mit hiesigem Dialekt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell