FW Frankenthal: Brand in Einkaufsmarkt

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Keine Verletzten sind anlässlich eine Brandes in einem Einkaufsmarkt am Jakobsplatz in Frankenthal heute Morgen zu verzeichnen.

Die Feuerwehr Frankenthal war gegen kurz vor 08:00 Uhr am heutigen Morgen zu einem Brand in einem Einkaufsmarkt am Jakobsplatz in Frankenthal alarmiert worden. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war der Markt stark verraucht. Der Brand konnte im Bereich eines Aggregats einer Kühltheke lokalisiert und sehr schnell gelöscht werden. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr war der Markt durch das Personal vorbildlich geräumt worden.

Durch die starke Verrauchung waren umfangreiche Belüftungsmaßnahmen mit mehreren Überdrucklüftern notwendig um die Räume wieder rauchfrei zu bekommen.

Die Einsatzmaßnahmen konnten gegen 09:05 Uhr beendet werden.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, sowie der Rettungsdienst und Kräfte der Polizeiinspektion Frankenthal.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei Frankenthal übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen hat.

