Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: LKW-Brand auf der A61 in Rtg. Koblenz

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am heutigen Montag (24.10.2022) gegen 20:51 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal auf die BAB 61 zwischen dem AK Frankenthal und dem AK Worms zu einem LKW-Brand alarmiert. In der Erstmeldung war zunächst unklar, ob es sich um einen Anhänger oder einen kompletten Sattelzug handelte und ob das Fahrzeug beladen ist. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte ein LKW-Anhänger im Vollbrand festgestellt werden, dessen Ladung bereits teilweise in die Böschung gekippt war und diese ebenfalls in Brand setzte. Durch den schnellen Einsatz mehrerer Rohre unter schwerem Atemschutz konnte die Ausbreitung des Brandes auf die weitere Böschung verhindert und der Brand des Anhängers soweit eingedämmt werden. Nach Rücksprache mit der Autobahnpolizei konnte an Hand der Fahrzeugdokumente die Ladung als aufgeschäumte Dämmplatten identifiziert werden, welche samt Auflieger nahezu komplett abgebrannt waren. Zur Sicherstellung des enormen Wasserbedarfs wurde zusätzlich zu den eigenen wasserführenden Fahrzeugen ein weiteres Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen nachalarmiert. Mit einem Schaumeinsatz konnten die Flammen schließlich vollständig gelöscht werden. Die LKW und ein Anhängestapler blieben unbeschädigt, da der Fahrer sein Gespann bei Bemerken des Brandes auf dem Standstreifen anhielt, den Stapler ablud und den Anhänger abhängte.

Die Einsatzstelle wurde an die Autobahnpolizei Ruchheim und die Autobahnmeisterei nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr übergeben. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe werden von der Autobahnpolizei geführt.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 6 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort, sowie die Feuerwehr Ludwigshafen mit 2 Fahrzeugen. Die Autobahn wurde durch die Polizei während der Löschmaßnahmen voll gesperrt. Der Rettungsdienst stellte mit einem Rettungswagen den Eigenschutz der Einsatzkräfte sicher. Die Bergungsmaßnahmen durch ein Abschleppunternehmen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell