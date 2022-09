Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Wohnungsbrand mit glimpflichem Ausgang

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Gegen 11:17 Uhr am heutigen Vormittag (01.09.2022) wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einem Wohnungsbrand in die Straße Am Kanal in Frankenthal alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen Flammen und dichter schwarzer Rauch vom Balkon, bzw. der Wohnung im 3.Obergeschoss heraus. Parallel wurde ein Innenangriff unter schwerem Atemschutz, sowie ein Außenangriff von der Straße aus und über die Drehleiter eingeleitet. Insbesondere durch den Außenangriff konnte ein Flammenüberschlag auf die Wohnung im 4.OG, sowie eine Ausbreitung vom Balkon des 3.OG aus in die gesamte Wohnung nahezu verhindert werden. Lediglich der Rollladenkasten war durchgebrannt und die Glasscheiben geborsten. Bevor das Feuer jedoch großflächig auf das hinter dem Balkon befindliche Wohnzimmer übergreifen konnte waren die Flammen soweit abgelöscht. Die Wohnung darüber wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet, da hier zumindest eine Rauchausbreitung in Folge gekippter Fenster wahrscheinlich war. Die Bewohner dieser Wohnung waren ebenfalls nicht zu Hause, die Räume wurden mittels Lüfter rauchfrei geblasen. Da Teile der Balkonverkleidung der Brandwohnung auf den Balkon darunter tropften, wurde dieser über die Drehleiter kontrolliert. Die Wohnung selbst konnte über die geöffnete Balkontür betreten werden. Hier konnte keine Verrauchung festgestellt werden.

Die Straße Am Kanal war im Bereich der Einsatzstelle durch die Polizei für knapp 1h voll gesperrt. Neben der Feuerwehr Frankenthal, welche mit 6 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort war, waren auch der Rettungsdienst, die Polizeiinspektion Frankenthal und die Stadtwerke Frankenthal im Einsatz.

Die Einsatzstelle wurde nach Ende der Maßnahmen seitens der Feuerwehr an die Polizei Frankenthal übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe aufgenommen haben.

