Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Ein auf dem eingeschalteten Herd zurückgelassener Topf sorgte am heutigen Montag gegen 16:26 Uhr für einen Feuerwehreinsatz im 3.OG eines Mehrfamilienhauses in der Frankenthaler Bahnhofstraße. Anwohner waren zunächst auf einen auslösten Rauchmelder in dem Mehrfamilienhaus aufmerksam geworden und hatten daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge war eine leichte Rauchentwicklung aus einem gekippten Fenster erkennbar. Während die Drehleiter in Stellung gebracht wurde verschafften sich zwei Trupps unter Atemschutz nahezu gewaltfrei Zugang zu der betroffenen Wohnung. Dort konnte keine Person angetroffen werden, jedoch auf dem eingeschalteten Herd ein Bohnengericht in einem Kochtopf. Dieses hatte für eine deutliche Verrauchung in der gesamten Wohnung gesorgt. Durch den Einsatz eines Rauchvorhangs konnte eine Verrauchung des Treppenhauses verhindert werden. Der Topf wurde in der Spüle gut gewässert und die Wohnung belüftet.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei Frankenthal übergeben, welche sich um die Verständigung des Wohnungsmieters kümmert. Ein Sachschaden dürfte bis auf das nun ungenießbare Essen nicht entstanden sein.

Die Feuerwehr Frankenthal war insgesamt mit 4 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst und die Polizei.

Auch dieser Einsatz hat einmal mehr gezeigt, dass Rauchmelder nicht nur Personenschäden verhindern können, sondern auch größere Gebäude- oder Inventarschäden. Rauchmelder dienen der Früherkennung von Rauch und können daher Leben retten.

