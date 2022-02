Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Leichtverletztes Kind nach Kletterversuch

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Glücklicherweise nur leichtverletzt wurde ein 7-jähriges Kind nach einem misslungenen Kletterversuch am heutigen Mittwoch in der Mahlastraße in Frankenthal. Gegen 17:24 Uhr war die Feuerwehr mit dem Stichwort "Person in Zwangslage" alarmiert worden. Ergänzend war bekannt, dass ein Kind mit Knie und Oberschenkel in einer Balkonbrüstung des Erdgeschosses klemmen würde. Durch die ersteintreffenden Kräfte wurde das Mädchen wie beschrieben vorgefunden. Es war beim Versuch den Balkon zu erklimmen offensichtlich abgerutscht und klemmte mit dem Knie zwischen zwei Betonelementen des Regenablaufs vom Balkon. Die Verwendung von durch die Mutter zur Verfügung gestelltem Olivenöl als "Schmiermittel" führte leider nicht zur Befreiung, da das Knie bereits leicht angeschwollen war. Der Einsatz des hydraulischen Rettungsgeräts hatte jedoch dann direkt Erfolg und ermöglichte die Befreiung des Mädchens, welches vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst vor Ort gründlich untersucht und anschließend bei der Mutter belassen wurde. Der durch die Feuerwehr überreichte Trösteteddybär zauberte dann auch schon wieder ein Lächeln ins Gesicht der Kleinen.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 18 Kräften und 6 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen.

Während sich die ersten Kräfte auf der Rückfahrt befanden, ging der nächste Alarm auf der Hauptfeuerwache ein. Für die freien Einsatzkräfte ging es in die Siemensstraße zu einer Notfalltüröffnung. Dort konnte die Tür zügig geöffnet und Mutter und Kind wieder vereint werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell