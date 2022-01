Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Brandereignisse, Verkehrsunfall, Tierisches - ein abwechslungsreicher Tag

Frankenthal (Pfalz)

Der heutige einsatzreiche Tag begann für die Feuerwehr Frankenthal gegen 06:42 Uhr, als die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs auf der Petersau ausgelöst hatte. Vor Ort wurde der Bereich, in welchem der Brandmelder ausgelöst hatte entsprechend überprüft, es konnte jedoch kein Auslösegrund festgestellt werden.

Gegen Ende dieser Einsatzmaßnahmen wurde gegen 07:24 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 6 zwischen der AS Frankenthal und der Rheinbrücke in Richtung Mannheim gemeldet. Kräfte aus der Hauptfeuerwache und die verfügbaren Fahrzeuge des Brandmeldealarms fuhren auf die Autobahn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision von mehreren Fahrzeugen, wobei 4 Personen leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst, welcher neben Notarzt und mehreren Rettungswagen auch mit dem Leitenden Notarzt und dem Organisatorischen Leiter vor Ort war, versorgte die Leichtverletzten und brachte sie in Krankenhäuser. Seitens der Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsstoffe abgebunden, sowie Sicherheit an den Unfallfahrzeugen hergestellt. Die Einsatzstelle wurde der Autobahnpolizei Ruchheim, welche auch die Ermittlungen zur Schadenshöhe und Unfallursache aufgenommen hat, übergeben.

Gegen 11:07 Uhr kam es dann zu einem Mülleimerbrand in der Speyerer Straße, welcher durch die entsandten Kräfte schnell gelöscht werden konnte.

Tierisch wurde es gegen kurz vor 14 Uhr in den Klostergärten in Frankenthal. Gemeldet wurde eine unbekannte Spinne in einem Fahrzeug. Durch Feuerwehrkräfte konnte Entwarnung hinsichtlich der Gefährlichkeit der Spinne gegeben werden. Das Tier wurde schonend aus dem Fahrzeug entfernt und in seine Freiheit an geeigneter Stelle entlassen. Zu einem weiteren Müllbrand kam es gegen 17:24 Uhr im Europaring in der Nähe des Speyerer Tores. Dort brannte der Müllsammelplatz eines Mehrfamilienhauses und drohte auf das Gebäude überzugreifen. Durch den schnellen Einsatz der ersteintreffenden Feuerwehrkräfte konnte dies jedoch verhindert werden. Bei einem im weiteren Brandbereich befindlichen Fenster sprang glücklicherweise nur die äußere Verglasung. Die Kontrolle des Dachbereichs mittels Drehleiter und Wärmebildkamera verlief ebenfalls ohne Auffälligkeiten. Der Kriminaldauerdienst beim Polizeipräsidium Rheinpfalz hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Der Europaring zwischen dem Speyerer Tor und der Turnhallenstraße war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

Vermutlich auf Grund der Rauchentwicklung hatte während der Löschmaßnahmen im Europaring die Brandmeldeanlage an einem der beiden nahegelegenen Frankenthaler Gymnasien ausgelöst. Nach der Überprüfung durch Feuerwehrkräfte dort konnte jedoch Entwarnung gegeben und die Brandmeldeanlage wieder zurückgesetzt werden. Kurzzeitig hatten 10 Personen, welche sich für eine Sportveranstaltung noch im Gymnasium aufhielten, das Gebäude in Folge des Alarms verlassen müssen.

