Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Durchfahrtshöhe offenbar unterschätzt - Baggerarm touchiert Autobahnunterführung

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 08:30 Uhr zu auslaufenden Betriebsstoffen im Bereich der K 3 zwischen dem Ortsausgang Frankenthal-Mörsch und der B9 alarmiert. Der Fahrer eines Gespanns aus LKW und Tieflader mit aufgeladenem Bagger hatte sich offenbar mit der Durchfahrtshöhe der Unterführung unter der Autobahn 6 vertan und touchierte mit dem Baggerarm die Decke der Unterführung. Hierdurch rissen die Hydraulikleitungen des Baggers, worauf es zu massivem Austritt von Hydrauliköl kam. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte die Baufirma bereits umsichtig gehandelt und die Ausbreitung des Öls in die Fahrbahnbankette durch aufbringen von Bindemittel gestoppt. Durch die Feuerwehr Frankenthal wurde das Öl weiter abgebunden, die untere Wasserbehörde hinzugezogen und die Autobahnmeisterei zur Beurteilung des Brückenbauwerks verständigt. Weiterhin wurde eine Spezialfirma für die Straßenreinigung beauftragt. Nach Absenken des Hydraulikarms konnte das Gespann wieder aus der Unterführung herausfahren. Die Einsatzstelle wurde an die Polizeiinspektion Frankenthal übergeben, welche auch die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenhöhe führt. Die Straße war bis um die Mittagszeit voll gesperrt. Die Feuerwehr Frankenthal war mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell