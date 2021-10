Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Einsatzreicher Tag mit bislang 5 Alarmierungen

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Der heutige Montag 04.10.2021.2021 war für die Feuerwehr Frankenthal bislang ein sehr ereignisreicher Tag mit aktuell fünf Einsätzen.

In der Nacht gegen kurz vor 1 Uhr wurde die Hilfe der Feuerwehr bei einer Notfalltüröffnung in der Schraderstraße in Frankenthal benötigt. Die betroffene Person des medizinischen Notfalls hatte jedoch dem Rettungsdienst und der Polizei bereits kurz vor Eintreffen der Feuerwehr die Tür selbst geöffnet, so dass hier kein Einsatz mehr erforderlich war.

Gegen 07:15 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Frankenthal und das Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord in Fahrtrichtung Mannheim gemeldet. Bei Eintreffen stand er verunfallte PKW im Leitplankenbereich, die Insassen hatten das Fahrzeug bereits verlassen und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Bei dem Unfall-PKW handelte es sich um ein Elektrofahrzeug. Es liefen keinerlei Betriebsstoffe aus und die automatische Noteinrichtung zur Spannungstrennung war ausgelöst. Ergänzend wurde noch der Trennstecker der Batterie gezogen und die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei Ruchheim übergeben.

Noch während diese Einsatzmaßnahmen liefen kam es um 07:35 Uhr zu einer Folgealarmierung anlässlich eines Verkehrsunfalls mit mehreren PKW auf der A61 zwischen dem AK Frankenthal und das AS Ludwigshafen in Rtg. Speyer.

Dort waren 4 Fahrzeuge beteiligt. Zwei unter Schock stehende Personen wurden durch die ersteintreffenden Kräfte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Bei 3 Fahrzeugen konnten die Batterien direkt abgeklemmt, die auslaufenden Betriebsstoffe abgebunden und der Brandschutz sichergestellt werden. Bei einem der beteiligten Fahrzeuge handelte es sich um ein Elektrofahrzeug. Die Fahrzeugbatterie des vierten beteiligten Fahrzeugs konnte erst nach der Bergung anderen Unfall-PKW abgeklemmt werden, da sich die Fahrzeuge in Folge des Auffahrunfalls ineinander verkeilt hatten und vorher kein Zugang möglich war. Gegen 09:45 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr an dieser Örtlichkeit beendet werden.

Gegen 10:06 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal dann zu einer Tierrettung auf die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Lu-Edigheim alarmiert, da dort sich ein verletzter Schwan auf der Fahrbahn befinden soll. Trotz intensiver Suche sowohl durch die Feuerwehr als auch die Polizei konnte kein Tier gefunden werden.

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage bei einem Drogeriemarkt in der Wormser Straße war dann der bislang letzte Einsatz am heutigen Tag. Vermutlich auf Grund einer Druckschwankung im Wassernetz hatte hier die Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Eingreifen für die Feuerwehr war nicht erforderlich, so dass die Anlage an den Betreiber übergeben werden konnte.

