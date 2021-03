Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Gemeinsame Medieninformation der RENOLIT SE Zweigniederlassung Frankenthal und der Feuerwehr Frankenthal Dehnfugenbrand auf dem Gelände von RENOLIT

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Gemeinsamer Einsatz der Werkfeuerwehr und der Feuerwehr Frankenthal

Zu einem Dehnfugenbrand in einer Lagerhalle auf dem Gelände der RENOLIT SE in Frankenthal kam es am gestrigen Donnerstag, 25.03.2021, gegen 18 Uhr. Vermutlich aufgrund von Dacharbeiten geriet eine Dehnfuge in Brand. Menschen wurden nicht verletzt.

Mitarbeiter bemerkten zunächst Brandgeruch in dem Lagergebäude und nahmen eine Rauchentwicklung aus der Dehnfuge wahr. Daraufhin wurden die Werkfeuerwehr des Standortes und die Feuerwehr Frankenthal alarmiert. Die beiden Wehren öffneten die Fuge und löschten den Brand. Durch Lüftungsmaßnahmen mittels Hochleistungslüftern wurde der Brandrauch aus dem Gebäude gedrückt.

Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort. Für die Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung.

