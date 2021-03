Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Verkehrsunfall Bundesstraße 9

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 9 zwischen FT-Studernheim und LU-Oggersheim wurde die Feuerwehr Frankenthal am heutigen Mittwoch den 17.03.2021 gegen 07:03 Uhr alarmiert.

Bei Eintreffen an der Unfallstelle kurz vor der Anschlussstelle Oggersheim konnten zwei beteiligte Fahrzeuge und zwei verletzte Personen vorgefunden werden. Ein Kleinbus war einem Sattelzug hinten aufgefahren, wobei der Kleinbus erheblich beschädigt wurde. Glücklicherweise wurde der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Verletzten wurden durch die Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. An dem beschädigten Kleinbus wurde die Batterie abgeklemmt und die Einsatzstelle anschließend an die Polizei übergeben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe werden von der Polizeiautobahnstation Ruchheim geführt. Die Feuerwehr Frankenthal war mit 4 Fahrzeugen und 14 Kräften im Einsatz, sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell