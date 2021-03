Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Zimmerbrand in Dachgeschosswohnung

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am heutigen Dienstag den 16.03.2021 wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 06:20 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung in der Mörscher Straße in Frankenthal alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war das Haus bereits durch die Polizei soweit geräumt. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging in das Dachgeschoss (3.OG) vor, musste gewaltsam die Wohnungstüre öffnen und konnte den Brand, welcher sich auf ein Zimmer der Wohnung bisher beschränkte, zügig löschen. Bei der zuvor durchgeführten Absuche der Wohnung nach Personen und Tieren konnte glücklicherweise niemand aufgefunden werden.

Zur Kontrolle einer möglichen Brandausbreitung wurde über die Drehleiter die äußere Dachhaut kontrolliert, sowie in dem Brandraum die Decke in Teilen geöffnet. Hier konnte jedoch - auch mit dem Einsatz einer Wärmebildkamera - keine Brandausbreitung festgestellt werden. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei Frankenthal übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen hat.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 27 Kräften und 7 Fahrzeugen vor Ort.

Der Bereich um die Pilgerstraße / Mörscher Straße war während der Einsatzmaßnahmen durch die Polizei entsprechend gesperrt. Ein ebenfalls alarmierter Rettungswagen musste vor Ort nicht eingreifen, da es zu keinen Verletzten bei dem Brandereignis kam.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell