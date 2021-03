Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Brand in einer Absaug- und Filteranlage

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am heutigen Dienstag gegen 09:07 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einem Brand bei einer Baumaschinenfirma in der Zeppelinstraße in Frankenthal alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Fahrzeuge brannte es im Bereich einer Absaug- / Filteranlage für Schleifstaub. Die Flammen konnten unmittelbar gelöscht werden, jedoch mussten Teile der Absauganlage demontiert werden um an die letzten Hitzequellen und möglichen Glutnester heranzukommen. Die von der Anlage abgehenden Abluftrohre wurden mittels Wärmebildkamera glücklicherweise ohne Feststellungen überprüft, ebenso die Abluftrohre im Dachbereich über die Drehleiter.

Durch den schnellen Löscherfolg konnte eine Brandausbreitung auf weitere Anlagenteile verhindert werden.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 5 Fahrzeugen und 17 Kräften vor Ort im Einsatz. Daneben waren der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie die Polizei Frankenthal mit einer Streife eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe werden durch die Polizeiinspektion Frankenthal geführt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell