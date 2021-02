Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Vollbrand eines PKW´s - keine Verletzten

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Zu einem PKW-Brand wurde die Feuerwehr Frankenthal am heutigen Vormittag gegen 08:15 Uhr in die Kanalstraße in Frankenthal alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte der Peugeot, den der Fahrer gerade noch auf dem Parkplatz Foltzring / Kanalstraße abstellen und diesen unverletzt verlassen konnte, in voller Ausdehnung.

Der Feuer wurde schnell von einem Trupp mit einem Rohr unter schweren Atemschutz gelöscht. Die Kanalstraße war während der Löschmaßnahmen für ca. 1h gesperrt. Die bereits offensichtlich kurz vor dem Brand ausgelaufenen Betriebsmittel wurden durch eine Fachfirma aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 3 Fahrzeugen und 9 Kräften im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst und die Polizei. Die Polizeiinspektion Frankenthal hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.

