Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Kellerbrand

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Nach dem Fahrzeugbrand mit glücklichem Ausgang in der Nacht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/136510/4831656) wurde die Feuerwehr Frankenthal am Morgen gegen 09:16 Uhr zu einem Kellerbrand in die Ganghoferstraße in Frankenthal alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss des derzeit unbewohnten, in der Sanierung befindlichen Einfamilienhauses erkennbar. Der Brand im Kellergeschoss konnte durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht werden. Das gesamte Haus wurde mit negativem Ergebnis nach Personen abgesucht und mittels Hochdrucklüfter rauchfrei geblasen.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 6 Fahrzeugen und 23 Mann vor Ort im Einsatz, ebenso die Polizeiinspektion Frankenthal, der Rettungsdienst und die Stadtwerke Frankenthal.

Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe werden durch den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz geführt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell