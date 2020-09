FW Frankenthal: Verkehrsunfall BAB 61 - zwei Leichtverletzte

Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

Verkehrsunfall BAB 61 - zwei Leichtverletzte

Frankenthal (Pfalz)

Zwei Leichtverletzte und zwei beteiligte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der BAB 61 im Bereich des AK Frankenthals in Fahrtrichtung Koblenz, zu dem die Feuerwehr Frankenthal am gestrigen Sonntag (13.09.2020) gegen 22:21 Uhr alarmiert wurde.

Auf der Anfahrt der ersten Kräfte wurde bekannt, dass die Feuerwehr Worms auf der Rückfahrt von einem eigenen Einsatz auf der BAB61 bereits an der Unfallstelle vor Ort ist und Erstmaßnahmen trifft. Bei Eintreffen der ersten Frankenthaler Kräfte hatten die beiden verletzten PKW-Fahrer ihre Unfallfahrzeuge verlassen und wurden vom Rettungsdienst vorsorgt. Ein Patient wurde in ein Krankenhaus verbracht, die zweite Person verweigerte die Mitnahme. Die Feuerwehr Worms wurde aus dem Einsatz herausgelöst. An den Unfallfahrzeugen wurden die Batterien zur Minimierung einer Brandgefahr abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe - insbesondere bei dem PKW, welcher auf dem Dach nach dem Unfallgeschehen liegen blieb - abgestreut. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben, welche die Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn veranlasste.

Die Feuerwehr Frankenthal war zunächst 7 Fahrzeugen und 30 Kräften auf der Anfahrt. Auf Grund der Rückmeldung der Feuerwehr Worms von der Einsatzstelle konnte bereits frühzeitig eine Kräftereduzierung erfolgen. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt am Unfallort. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe werden von der zuständigen Polizei geführt.

