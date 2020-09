Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Wohnungsbrand - ein geretteter Hund

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Glücklicherweise keine Verletzten und ein geretteter Vierbeiner sind die Bilanz eines Wohnungsbrandes am heutigen Donnerstagmorgen um 09:58 Uhr in der Martin-Schongauer-Straße in Frankenthal.

Gemeldet wurde durch die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen ein Wohnungsbrand im 2.Obergeschoss des Mehrfamilienwohnblocks. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte war leichter Rauch bereits Treppenhaus wahrnehmbar, sowie ein ausgelöster Rauchmelder hörbar. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet und die Räume mittels Wärmebildkamera durch zwei Trupps unter Atemschutz nach möglichen Personen abgesucht. Es konnte glücklicherweise "nur" ein Hund gefunden und nach draußen verbracht werden. Der Brand im Bereich der Küche wurde mit einem C-Rohr gelöscht. Die Wohnung wurde mittels Lüfter rauchfrei geblasen. Die angrenzenden Wohnungen wurden ebenfalls auf mögliche Rauchausbreitung überprüft. Die Brandwohnung, deren Besitzer nicht zu Hause waren, ist derzeit nicht bewohnbar. Der Hund, welcher durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr offensichtlich unverletzt blieb und vermutlich nur unter Schock stand, wurde an die verständigte und während den Einsatzmaßnahmen zur Wohnung zurückgekehrte Besitzerin übergeben. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an der Einsatzstelle. Die Polizeiinspektion Frankenthal sperrte den Bereich um den Einsatzort weiträumig ab. Die Feuerwehr Frankenthal war mit 7 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe werden durch die Polizei geführt.

