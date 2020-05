Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Wohnungsbrand

Frankenthal (ots)

Am heutigen Mittwochabend (06.05.2020) gegen 20:32 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einem Gebäudebrand in den Akazienweg in Frankenthal-Mörsch alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrfahrzeuge stand ein Balkon im 4.OG des Mehrfamilienhauses in Vollbrand, wobei das Feuer bereits auf das dahinter befindliche Wohnzimmer übergegriffen hatte. Über die Drehleiter erfolgte die Brandbekämpfung von außen, während ein Trupp unter Pressluftatmer im Innenangriff das Feuer zu löschen begann. Durch den Einsatz eines sog. Rauchschutzvorhangs und eines Überdrucklüfters konnte eine Rauchausbreitung auf das Treppenhaus verhindert werden. Die Mieterin der Wohnung, welche diese bereits bei Eintreffen der Feuerwehr verlassen hatte, blieb ebenso wie die übrigen Bewohner des betroffenen Hauses unverletzt. Lediglich ein Bewohner des angrenzenden Nachbarhauses wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht, da er angab Rauch eingeatmet zu haben. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten dauerten bis ca. 21:15 Uhr. Da es sich um die Dachgeschosswohnung handelte erfolgte eine intensive Kontrolle des über dem Balkon befindlichen Dachbereichs mittels Wärmebildkamera, weiterhin wurde eine kleine Dachöffnung geschaffen, um hier auch die Dachisolierung prüfen zu können.

Durch die Stadtwerke wurde die Wohnung von der Energiezufuhr getrennt. Bis auf die Brandwohnung sind alle Wohneinheiten weiterhin bewohnbar.

Die Feuerwehr Frankenthal war zunächst mit 9 Fahrzeugen und 38 Kräften vor Ort, nachdem die Lage unter Kontrolle war erfolgte eine starke Kräftereduzierung. Die Polizei sperrte den Bereich um das Brandobjekt großräumig ab. Die alarmierte Rettungsdienst musste nicht eingreifen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenhöhe vor Ort aufgenommen.

