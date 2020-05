Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Kellerbrand

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Zu einem Gebäudebrand wurde die Feuerwehr Frankenthal am heutigen Samstag (02.05.2020) gegen 13:15 Uhr in die Mierendorfstraße in Frankenthal alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte eine starke Verrauchung des Untergeschosses und ein Brand im Bereich einer Waschküche festgestellt werden.

Die Besitzerin des Hauses konnte das Haus rechtzeitig selbst verlassen und blieb, ebenso wie ein Nachbar, welcher mittels Feuerlöscher noch erste Löschmaßnahmen unternommen hatte, glücklicherweise unverletzt. Das Feuer wurde durch zwei Trupps unter Pressluftatmer schnell gelöscht. Bauartbedingt - eine offene Wendeltreppe geht durch alle Stockwerke des Hauses) konnte sich der Rauch über alle 3 Etagen ausbreiten, was umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen mittels Überdrucklüfter notwendig machte. Durch die verständigten Stadtwerke Frankenthal wurde das Haus - welches derzeit nicht bewohnt wird - von der Energiezufuhr getrennt.

Der Feuerwehr Frankenthal war mit 11 Fahrzeugen um 38 Mann im Einsatz, wobei die Kräftezahl nachdem der Brand gelöscht war, auf ein Minimum reduziert wurde. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr dauerten bis 14:45 Uhr. Weiterhin waren der Rettungsdienst und die Polizei Frankenthal vor Ort. Diese hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes und der Schadenshöhe aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Pressemeldungen inkl. ggf. beigefügter Fotos der Feuerwehr

Frankenthal sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei



Feuerwehr Stadt Frankenthal, Nordring 3, 67227 Frankenthal

Redaktion: Gisela Böhmer / Thomas Bader (Pressesprecher)

E-Mail: presse@feuerwehr-frankenthal.de

Facebook: https://www.facebook.com/FeuerwehrFrankenthal/

Twitter: https://twitter.com/FT_Feuerwehr@FT_Feuerwehr

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell