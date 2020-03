Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Wohnungsbrand in der Max-Friedrich-Straße

Frankenthal (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am heutigen Dienstag, 3. März 2020, gegen 2:25 Uhr zu einem Vollbrand in einer Erdgeschosswohnung in einem viergeschossigen Altbau in der Max-Friedrich-Straße. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren noch mehrere Personen im Gebäude. Unter zur Hilfenahme von tragbaren Leitern und der Drehleiter startete die Feuerwehr Frankenthal sofort mit der Menschenrettung. Sowohl aus den Wohnungen als auch vom Dach wurden die Menschen gerettet. Das Feuer breitete sich schnell aus. Durch Feuer und Rauch war das Treppenhaus für die Bewohner nicht mehr zugänglich. Gegen 3.15 Uhr konnte die Feuerwehr vermelden, dass alle Personen, die im Gebäude waren, gerettet wurden. Insgesamt waren es 23 Personen. 9 Personen, darunter sechs Kinder, wurden leicht verletzt (Rauchgasintoxikation) und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die unverletzten Bewohner wurden versorgt, betreut und kamen im Anschluss bei Angehörigen unter. Nachdem das Feuer aus war, wurde mit Hilfe von Lüftern der Gebäudekomplex entraucht und Nachlöscharbeiten vollzogen. Für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen war die Max-Friedrich-Straße in diesem Bereich gesperrt. Gegen 7 Uhr werden die Maßnahmen der Feuerwehr beendet sein. Die Feuerwehr Frankenthal war mit 39 Personen und 10 Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurden sie vom Rettungsdienst, dem Großraum-Rettungstransportwagen der Feuerwehr Ludwigshafen, dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, dem leitenden Notarzt, der Polizei Frankenthal, den Schnelleinsatzgruppen, dem Team der Krisenintervention Grünstadt und dem Technischen Hilfswerk, welches einen Baufachberater vor Ort schickte.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

Thomas Bader/Gisela Böhmer

E-Mail: info@feuerwehr-frankenthal.de

http://ots.de/QZfDet

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell