Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Feuerwehr präsentiert sich

Frankenthal (ots)

Sehr geehrte Medienvertreter,

am kommenden Sonntag, 1. März, 12.30 bis 16 Uhr, wird die Feuerwehr Frankenthal auf dem Rathausplatz sich präsentieren. Passend zum neuen Familienfilm in den Lux Kinos "Chaos auf der Feuerwache" werden wir uns mit drei Fahrzeugen zeigen und die Öffentlichkeit über die Arbeit der Feuerwehr informieren. Alle Kinogäste haben die Möglichkeit vor und nach der Vorstellungen zu der angegebenen Zeit die Wagen zu betrachten, Fragen zu stellen und Fotos zu machen. Wir laden auch Sie herzlich ein, uns an diesem Tag zu besuchen.

