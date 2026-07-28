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Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Vier Menschen bei Verrauchung einer Industriehalle verletzt
Feuerwehr Bad Salzuflen ist mit 55 Einsatzkräften mehrere Stunden in der Daimlerstraße im Einsatz

FF Bad Salzuflen: Vier Menschen bei Verrauchung einer Industriehalle verletzt / Feuerwehr Bad Salzuflen ist mit 55 Einsatzkräften mehrere Stunden in der Daimlerstraße im Einsatz
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Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Die Feuerwehr Bad Salzuflen ist am frühen Dienstagmorgen (28.07.2026) zu einem Industrieunternehmen in die Daimlerstraße gerufen worden. Mitarbeiter hatten gegen 6.15 Uhr eine starke Verrauchung in der Werkstatthalle festgestellt und den Notruf gewählt. Parallel probierten sie einen ersten Löschversuch. Die Feuerwehr, die unter dem Stichwort "Feuer 2" alarmiert wurde, konnte bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung auf der Straße entdecken. Der Einsatzleiter erhöhte deswegen unmittelbar auf "Feuer 3", um weitere Kräfte zur Einsatzstelle zu rufen. Rund 55 waren es final. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz in das Gebäude und konnten eine Maschine als Auslöser für den Qualm ausfindig machen und den Brand schnell löschen. Zur Entrauchung der Halle wurde der Hochleistungslüfter des Abrollbehälters Sonderlöschmittel in Stellung gebracht und eingesetzt. Die Außenhaut der Halle wurde in Teilen geöffnet, um letzte Glutnester zu finden. Insgesamt vier Mitarbeiter wurden bei dem Brand verletzt und von Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Daimlerstraße blieb während des Einsatzes bis etwa 8.45 Uhr voll gesperrt. Zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Lockhauser Straße 2
32107 Bad Salzuflen
Telefon: 05222 9 840 840
Email: presse@feuerwehrbadsalzuflen.de
Homepage: https://www.feuerwehrbadsalzuflen.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell

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