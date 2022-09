Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Brand vernichtet Doppelgarage in der Bad Salzufler Elkenbrede

Parallel wird die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen auch zu einem Unfall auf die A2 gerufen

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Bei einem Feuer im Elkenbreder Weg in Bad Salzuflen ist am Samstagmittag (24.09.2022) eine Doppelgarage komplett zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 11.50 Uhr alarmiert, weitere Notrufe berichteten von einer Rauchsäule, die über dem Grundstück aufstieg. Die Leitstelle Lippe erhöhte deswegen auf das Stichwort "Feuer 3 - Mittelbrand". Vor Ort wurde eine Riegelstellung aufgebaut, um das angrenzende Wohnhaus zu schützen. Durch die enormen Temperaturen der im Vollbrand stehenden Garage, hatten sich bereits Risse in der Terrassenüberdachung am Haus gebildet. Über drei Seiten wurden Löschangriffe vorgenommen, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. In der Garage befanden sich neben einem Pkw auch zwei Gasflaschen, ein Anhänger und größere Mengen an Kaminholz. Dieses wurde im weiteren Einsatzverlauf aus dem Gebäude gebracht und auf einem angrenzenden Feld abgelöscht. Den Anhänger zogen die Wehrleute mit Muskelkraft aus der Garage. Der Pkw konnte jedoch nicht gerettet werden und brannte vollständig aus. Die Garage ist akut einsturzgefährdet. Das Wohnhaus hat keinen größeren Schaden genommen. Um für Paralleleinsätze gerüstet zu sein, hat der Löschzug Holzhausen die Feuerwache besetzt. Gegen 13.35 Uhr wurden die Kräfte dann zu einem Unfall auf die Autobahn 2 alarmiert worden. Hier haben Anrufer einen Transporter im Graben entdeckt. Der Fahrer blieb unverletzt und war glücklicherweise auch nicht eingeklemmt. Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich deswegen auf die Sicherstellung des Brandschutzes. Derweil wurden am Elkenbreder Weg weitere Glutnester im Dachbereich abgelöscht. Der Einsatz dort, an dem rund 50 Kräfte beteiligt waren, dauerte bis in den Samstagnachmittag hinein. Zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

