FF Bad Salzuflen: Neun Betroffene nach Brand in Fertigungshalle

Produktionsteile fangen im Bad Salzufler Ortsteil Schötmar Feuer

(dhob). In einer Fertigungshalle im Bad Salzufler Ortsteil Schötmar hat es am Montagmittag (04.04.2022) gebrannt. Die Brandmeldeanlage löste gegen 13 Uhr aus, nachdem Produktionsteile auf einer Palette in Flammen aufgegangen waren. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist wenige Minuten zuvor bereits zu einer anderen Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim gerufen worden. Anders als in dem Fertigungsbetrieb handelte es sich hier um einen Fehlalarm. Die Mitarbeiter der Firma in Schötmar brachten derweil die brennenden Teile auf einer Palette ins Freie. Sie versuchten das Feuer noch mittels eines Feuerlöschers selbst in den Griff zu bekommen - leider vergebens. Alle übrigen Mitarbeiter haben noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Da einige Betroffene über Husten und Atemwegsreizungen klagten, wurden weitere Rettungswagen zur Einsatzstelle geschickt. Der Notarzt sichtete insgesamt neun Menschen, einer von ihnen kam mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften vor Ort war, hatte die Produktionsteile sowie die Palette schnell abgelöscht. Die betroffene Halle war verqualmt und wurde mit Überdrucklüften vom Rauch befreit. Rund zwei Stunden nach der Alarmierung sind alle Kräfte der Feuerwehr eingerückt. Die Mitarbeiter konnten anschließend wieder zurück ins Gebäude.

