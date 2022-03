Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Mülltonne brennt in Mehrfamilienhaus

Treppenraum wird stark verraucht. 40 Kräfte sind an der "Steege" unweit der Fußgängerzone im Einsatz

Bad Salzuflen (ots)

Zu einem gemeldeten Brand ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen am Donnerstag (24.03.2022) in die Straße "Steege" gerufen worden. Da noch Menschen in dem Gebäude unweit der Fußgängerzone vermutet wurden, setzte die Leitstelle Lippe in Lemgo das Alarmstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr". Die rund 40 Einsatzkräfte, die gegen 11.25 Uhr kurz nach der Alarmierung eintrafen, konnten in einem Abstellraum im Erdgeschoss eine brennende Mülltonne ausmachen. Der Kunststoff war bereits deutlich sichtbar geschmolzen. Starker Rauch breitete sich trotz einer Feuerschutztür im Treppenraum bis ins Dachgeschoss aus. Um den ersten Rettungsweg der Wohneinheiten wieder zu ermöglichen, wurde ein Rauchschutzvorhang als Riegelstellung im Treppenhaus gesetzt. Überdrucklüfter pusteten den Qualm ins Freie. Drei Menschen im Dachgeschoss des Hauses konnten in ihrer Wohnung bleiben. Im Anschluss brachten weitere Trupps die brennende Tonne nach Draußen und löschten sie ab. Weitere drei Bewohner aus dem zweiten Obergeschoss hatten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude durch den zu dem Zeitpunkt leicht verrauchten Treppenraum verlassen. Alle sechs Menschen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, verletzt wurde jedoch zum Glück niemand. Die "Steege" war für die Einsatzdauer von rund zwei Stunden voll gesperrt. Das hielt jedoch einige Passanten nicht davon ab, die Einsatzstelle zu durchqueren. Zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell