Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Sechs Menschen bei Gasaustritt verletzt

Feuerwehr evakuiert Mehrfamilienhaus in der Bad Salzufler Innenstadt

Bad Salzuflen (ots)

(nkeu). Am Mittwochmorgen (16.03.2021) ist der Rettungsdienst des Kreises Lippe gegen 7.00 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Bad Salzufler Innenstadt zur Behandlung eines Kindes gerufen worden. Beim Betreten der Wohnung im zweiten Obergeschoss lösten deren an der Kleidung befestigten Gaswarnmelder aus. Derweil klagten vier weitere Bewohner über Kreislaufbeschwerden. Die Einsatzkräfte reagierten sofort und forderten die Feuerwehr zur Einsatzstelle nach. Unter schweren Atemschutz ging ein Trupp ins Gebäude und stoppte die Gaszufuhr. Messung ergaben eine Konzentration von Kohlenmonoxid. Das gesamte Gebäude wurde durch die Feuerwehr geräumt. Insgesamt wurden neun Bewohner evakuiert, drei von ihnen mittels Fluchthauben. Sechs Menschen, darunter vier Kinder, transportierte der Rettungsdienst in Krankenhäuser. Zwei Bewohner wurden ambulant vor Ort behandelt. Die rund 65 Kräfte der Feuerwehr führten weitere Messungen durch und nahmen Lüftungsmaßnahmen vor. Nachbarhäuser waren glücklicherweise nicht betroffen. Nach erfolgter Lüftung konnte das Gebäude ohne erweiterte Schutzausrüstung betreten werden. Die Kräfte der Feuerwehr rückten nach rund drei Stunden wieder ein. Die Einsatzstelle ist an die Kriminalpolizei übergeben worden. Gemeinsam mit Fachexperten soll die Austrittsursache ermittelt werden.

