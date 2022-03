Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Zwei Menschen bei Zimmerbrand in Ehrsen-Breden verletzt

Feuerwehr ist mit 30 Einsatzkräften im Sperberweg

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist in der Nacht zum Samstag (05.03.2022) zu einem Zimmerbrand in den Sperberweg gerufen worden. Nachbarn hatten gegen 1.30 Uhr Geräusche gehört und eine starke Rauchentwicklung entdeckt. Da zunächst nicht klar war, ob die Bewohner des betroffenen Hauses noch im Gebäude sind, alarmierte die Leitstelle Lippe die Rettungskräfte unter dem Stichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr". Glücklicherweise waren beide Bewohner bereits im Freien. Sie wurden durch das Feuer verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden, einer von ihnen kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr, die mit 30 Kräften vor Ort war, ging mit einem Angriffstrupp unter Atemschutz in das Gebäude. Der Brand selbst konnte schnell gelöscht werden. Anschließend kontrollierten die Wehrleute die Räumlichkeiten auf Glutnester. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht mehr nutzbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe aufgenommen. Nach rund zwei Stunden sind die Kräfte der Feuerwehr wieder eingerückt.

