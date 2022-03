Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Auflieger landet samt Zugmaschine auf der Seite

Ein Mensch bei LKW-Unfall in Retzen verletzt. Feuerwehr ist mit 25 Einsatzkräften vor Ort

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Ein missglücktes Ablademanöver eines Lastwagens hat am Mittwochnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen auf den Plan gerufen. Der LKW-Fahrer wollte gegen 15.30 Uhr seine Ladung auf einem Feldweg in der Straße "Im Bodenkamp" abkippen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sein Auflieger jedoch in Schieflage und stürzte samt Zugmaschine auf die Seite. Da zunächst nicht klar war, ob der Fahrer durch den Unfall in seiner Kabine eingeschlossen wurde, alarmierte die Leitstelle die Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes unter dem Stichwort "Person unter LKW eingeklemmt". Dieses bestätigte sich zum Glück nicht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Darüber hinaus wurden auslaufende Betriebsmittel aufgefangen. Helfer sorgten mit Treckern und einem Teleskoplader für ein zügiges Entladen des auf der Seite liegenden Lasters. Eine Spezialfirma half im Laufe des Abends beim Wiederaufrichten des verunfallten LKW. Die beengten Verhältnisse der Straße "Im Bodenkamp" machten eine genaue Choreografie der Einsatzfahrzeuge nötig. Durch gute Absprachen und fahrerisches Können wurde dieses jedoch erfolgreich umgesetzt. Der Fahrer des Lastwagens wurde verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Für die rund 25 Kräfte der Feuerwehr war der Einsatz nach etwas mehr als drei Stunden beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell