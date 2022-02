Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Blitzeinschlag sorgt für Stromausfall in mehreren Häusern

Feuerwehr Bad Salzuflen ist mit 55 Einsatzkräften in Wülfer-Bexten im Einsatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Es ist nur ein kurzes, heftiges Gewitter gewesen, trotzdem ist der Schaden im Bad Salzufler Ortsteil Wülfer-Bexten beachtlich. Gegen 15.00 Uhr ist am Freitagnachmittag (25.02.2022) ein Blitz in ein Haus in der Heinrich-Beckmann-Straße eingeschlagen. Steckdosen flogen aus den Wänden und auch die Elektroverteilung wurde zerstört. Die hauptamtlichen Kräfte, der diensthabende Einsatzleiter sowie die Löschgruppe Wülfer-Bexten wurden unter dem Stichwort "Feuer 2, Blitzeinschlag" alarmiert. Da sich immer mehr Betroffene meldeten, erhöhte Einsatzleiter Christian Drewes das Stichwort auf "Feuer 3". Weitere Einheiten aus Schötmar sowie der Einsatzleitwagen eilten in die Wohnsiedlung nach Wülfer-Bexten. Ein offenes Feuer konnten die Kräfte zwar nicht vorfinden, in dem vom Blitz getroffenen Haus wurde jedoch eine leichte Verrauchung festgestellt. Drei Bewohner, darunter ein Kleinkind, wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr kontrollierte acht umliegende Häuser, bei denen ebenfalls unter anderem die Elektroverteilung durch den Blitzeinschlag Schaden genommen hat. Auch hier konnte glücklicherweise kein aktiver Brand festgestellt werden. In weiteren zehn Häusern, darunter in der angrenzenden August-Funke-Straße, fiel ebenfalls zum Teil der Strom aus. Die Stadtwerke Bad Salzuflen kontrollierten die Gebäude. Elektrofachfirmen entscheiden nun gemeinsam mit dem Energieversorger, ob und welche Gebäude bewohnbar bleiben. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, die mit rund 55 Einsatzkräften vor Ort war, konnte nach rund zwei Stunden wieder einrücken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen, übermittelt durch news aktuell