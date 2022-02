Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen

FF Bad Salzuflen: Update: Grundschule nach Gasaustritt evakuiert Bei Bauarbeiten wird eine Versorgungsleitung abgerissen. 250 Schüler und Lehrer retten sich ins Freie

Bad Salzuflen (ots)

(dhob). Große Aufregung am Mittwochmorgen (23.Februar 2022) an der Grundschule Elkenbrede: Bei Bauarbeiten am Gebäude beschädigte ein Bagger gegen 8.50 Uhr eine Leitung. Gas strömte aus. Der Hausmeister der Schule reagierte vorbildlich, setzte den Notruf ab und begann mit der Evakuierung. Insgesamt 250 Kinder und Lehrer begaben sich ins Freie. Die etwa 50 Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Stadtwerke machten sich umgehend auf den Weg. Der Energieversorger schieberte vor Ort die betroffene Leitung ab. Die Feuerwehr konnte in der Grundschule eine leichte Gaskonzentration feststellen und setzte Überdrucklüfter ein. Danach konnten die Schüler und Lehrer wieder zurück ins Gebäude. Auch die Kinder des benachbarten Kindergartens begaben sich aufgrund des Gasalarms zur Sicherheit nach draußen. In ihrem Gebäude konnte die Feuerwehr jedoch keine Gaskonzentration feststellen. Nach rund zwei Stunden ist der Einsatz an der Grundschule beendet worden. Der Elkenbreder Weg war für die Dauer der Maßnahmen zum Teil gesperrt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Update: In unserer ersten Meldung hieß es noch insgesamt 120 Schüler und Lehrer. Diese Zahl ist inzwischen von der Schule nach oben korrigiert worden.

